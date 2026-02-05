Messina, la Giunta approva due atti di indirizzo per nuove aree di emergenza di Protezione civile

La Giunta comunale di Messina ha approvato le deliberazioni n. 79 e n. 80 del 3 febbraio 2026, con le quali sono stati adottati due distinti atti di indirizzo finalizzati all’avvio della progettazione di nuove aree di emergenza di Protezione civile da inserire nel Piano comunale. I provvedimenti riguardano la realizzazione di aree di emergenza lungo la via Marco Polo, in località Contesse, e lungo la Strada Provinciale 36, nelle zone di Santa Margherita e Santa Stefano Briga, ambiti territoriali individuati in relazione alla carenza di spazi idonei rispetto alla popolazione residente.

Due provvedimenti

Con i due provvedimenti, l’esecutivo di Palazzo Zanca ha formulato apposito atto di indirizzo al Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Servizio Protezione Civile, affinché proceda alla redazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP), atti propedeutici all’avvio delle successive fasi progettuali, previa nomina del Responsabile Unico del Progetto, in coerenza con gli obiettivi assegnati per l’anno 2026. Le aree di emergenza costituiscono spazi strategici destinati, in caso di calamità, all’accoglienza della popolazione e al supporto delle risorse operative impegnate nelle attività di soccorso e di superamento dell’emergenza, rappresentando un elemento fondamentale della pianificazione comunale di Protezione civile.

“Con le deliberazioni n. 79 e n. 80 – dichiara l’Assessore proponente Massimiliano Minutoli – la Giunta compie un passo concreto nel rafforzamento del sistema comunale di protezione civile. Investire nella pianificazione e nella progettazione di nuove aree di emergenza significa aumentare la capacità di risposta del territorio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, soprattutto nelle zone più esposte o carenti di spazi idonei”.