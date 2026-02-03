Messina, la gestione di Amam ed i progetti nelle opere complementari del Ponte sullo Stretto

Nella tradizionale conferenza stampa settimanale, il sindaco di Messina, Federico Basile ed il leader Cateno De Luca, analizzano la gestione di Amam e delle risorse idriche della città dello Stretto. “L’acqua è un bene primario. Oggi ci sono progetti che per anni non erano stati portati avanti. Acqua tutto il giorno nel 2028? Non è una promessa ma un impegno, visto il tema che è abbastanza delicato“, evidenzia il primo cittadino.

“Il primo dato su Messina che fornisco è che dal 2018 a ora, sul fronte della gestione delle risorse idriche, ci sono stati investimenti importanti. Ricordo che abbiamo inserito anche progetti nelle opere complementari del Ponte sullo Stretto”, rimarca Cateno De Luca.