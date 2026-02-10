Messina, la denuncia di Cacciotto: “strade colabrodo in cambio di inutili parcheggi”

“Tre anni e mezzo credo siano un tempo più che sufficiente per poter affermare che, consegnare alla città – per competenza territoriale alla Terza Municipalità – degli inutili parcheggi di interscambio mentre le strade sono ridotte a colabrodo, non è affatto visione politica ma soldi pubblici spesi male. Viale Europa, Via Catania, Palmara, San Cosimo, Socrate, Bordonaro sono i parcheggi di interscambio realizzati nel territorio della Terza Municipalità che in realtà non scambiano nulla e che si sono rivelati inutili. Ricordo anche che il Consiglio della Terza Municipalità voto’ contrario a quel piano parcheggi”. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto.

“Ce ne sono poi alcuni come Europa ancora in fase di completamento, altri, come via Catania, che da un anno ospitano i mercatali del Vascone. Abbiamo parcheggi inutili ed intorno strade colabrodo che mettono a serio rischio ogni giorno la sicurezza dei cittadini. Erano stati annunciati 70 milioni di euro non più tardi dello scorso anno per diventare adesso 6 milioni per l’intera città. Era stato detto di un piano rivoluzionario di rifacimento delle strade. Purtroppo tanto fumo e pochissimo arrosto. Invito pertanto il dimissionario Sindaco a non perdere più tempo e dare esecuzione ai lavori di rifacimento delle strade e dei marciapiedi della Terza Municipalità anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla stessa circoscrizione. Agli “interessati cori da stadio” che hanno accompagnato a Palazzo Zanca l’annuncio delle scontate e pretestuose dimissioni del Sindaco, i cittadini senz’altro preferiscono i fatti e quella del mancato rifacimento delle strade rimane ancora oggi un fatto figlio di una promessa non mantenuta“, conclude Cacciotto.