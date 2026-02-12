Messina, la denuncia di Cacciotto: “ad ogni pioggia strade allagate, a Camaro studenti in difficoltà”

“Ieri alcuni studenti a Camaro hanno avuto serie difficoltà ad uscire da scuola perché la strada era completamente allagata appena dopo il primo scroscio di pioggia. Ma Camaro è anche Cumia, dove da tempo si chiede all’ Amministrazione Comunale di intervenire per la pulizia dei canali di scolo e via via tante altre zone della Terza Municipalità che purtroppo alle prime piogge vanno sott’acqua”. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “Abbiamo in diverse occasioni chiesto un cronoprogramma di interventi ma, come spesso accade, Aman opera, quando lo fa, in solitaria pretendendo poi di essere esente da critiche”, rimarca Cacciotto.

“Non è possibile che in quasi 8 lunghi anni di continuità amministrativa e di monocolore siamo ancora a parlare di pulizia di griglie e tombini. I nostri villaggi, il nostro quartiere ha voglia di normalità ed è per questo che invitiamo AMAM a meno autocelebrazioni e ad intervenire urgentemente su griglie e tombini“, conclude Cacciotto.