Messina, la Basilica di Sant’Antonio celebra 100 anni dall’inaugurazione

La Basilica di Sant’Antonio di Messina si prepara a celebrare una Quaresima arricchita, quest’anno, da due importanti memorie. Si tratta di due avvenimenti straordinari che riguardano il Centenario dell’inaugurazione della Basilica Santuario di via S.Cecilia e il cammino verso il Centenario del Dies Natalis di sant’Annibale Maria di Francia (1 giugno 2026 – 1 giugno 2027). Un percorso di conversione, preghiera, digiuno e carità per riscoprire l’essenziale facendo spazio a Dio. I cent’anni del santuario di Sant’Antonio celebrano un secolo di fede, preghiere elevate, pellegrinaggi e grazie ricevute.

Per il centenario del Dies Natalis di sant’Annibale, colui che comprese l’importanza decisiva della preghiera a favore delle vocazioni spendendo la sua vita verso il prossimo soprattutto povero e abbandonato, i Padri Rogazionisti guideranno i fedeli a lasciarsi ispirare dalla sua testimonianza e dalla storia centenaria del Santuario da lui fortemente voluto. Il tempo della Quaresima sarà un tempo di preghiera affinché la basilica antoniana diventi sempre più luogo di espressione convinta della fede.

Appuntamenti

– Lectio divina sul vangelo delle domeniche di Quaresima:

24 febbraio e 3,10,17 marzo (ore 18,30) con padre Antonino Gugliandolo, parroco della chiesa di S.Maria di Gesù a Ritiro.

– Esercizi spirituali per tutti i fedeli, in preparazione del centenario dell’inaugurazione della Basilica di Sant’Antonio ( 4 aprile 1926), sul tema “Pietre vive per costruire un edificio santo”:

23, 24, 25 e 26 marzo (ore 16,15 – 18,45) con il parroco don Marcello Pavone della chiesa di S.Domenica di Tremestieri e docente di Sacra liturgia.

– Tutti i venerdì di Quaresima la Via Crucis (ore 18,30)