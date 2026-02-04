Messina, intervento di riparazione della rete idrica in un tratto di via Seminario Estivo

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di un intervento di riparazione della rete idrica in via Seminario Estivo, a Messina, nel tratto compreso tra via Palermo e viale Giostra, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto venerdì 6 febbraio, a decorrere dalle ore 8 sino alla conclusione dei lavori, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in via Seminario Estivo, lato est (lato mare), in un tratto di via Palermo, e di transito veicolare nella parte di carreggiata stradale di via Seminario Estivo, interessata dai lavori, garantendo in sicurezza il regolare transito veicolare nella parte di carreggiata stradale non interessata dai lavori, con collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri; e il limite massimo di velocità di 30 km/h, in entrambi i sensi di marcia di via Seminario Estivo, nel tratto compreso tra via Palermo e viale Giostra.