Messina: interventi di manutenzione della condotta fognaria in via Alessi, cambia la viabilità

Dalle ore 8 di lunedì 16 sino alle 17 di martedì 17 febbraio, in via Alessi, a Messina, nel tratto compreso tra i numeri civici 2 e 5, saranno istituiti i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati; di transito veicolare, nella parte di carreggiata stradale di via Alessi, interessata dai lavori, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare nella parte di carreggiata stradale non interessata dai lavori, con collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri; il senso unico alternato di circolazione nella parte di carreggiata stradale non interessata dai lavori di via Alessi, con regolamentazione mediante collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette.

Il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia di via Alessi, per una lunghezza di 30 metri sia a valle che a monte del suddetto tratto. Il provvedimento è stato disposto per consentire in quel tratto ad AMAM l’esecuzione di lavori di manutenzione della condotta fognaria.