Messina: interventi di manutenzione al sistema di Smart-Parking, i provvedimenti viabili

Per consentire interventi di manutenzione al sistema di Smart-Parking, a Messina, sono previsti provvedimenti viari da lunedì 16 febbraio sino al 6 marzo 2026, durante la fascia oraria 8-18. Pertanto, nel predetto arco temporale, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nei tratti di strada della ztl del centro cittadino, compatibilmente con l’esecuzione di altri interventi e manifestazioni regolarmente autorizzati: vie dei Mille lato destro, Camiciotti destro, dei Mille sinistro, Camiciotti sinistro, dei Mille destro, Geraci destro, Citarella destro, Geraci sinistro, Citarella sinistro, Risorgimento destro, Ghibellina destro, Cesare Battisti destro, Risorgimento sinistro e Ghibellina sinistro.