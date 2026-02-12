Messina, incontro pubblico con Cateno De Luca e Federico Basile: “faremo chiarezza”

Sabato 14 febbraio, alle ore 17.30, presso la Galleria Vittorio Emanuele, si terrà l’iniziativa pubblica “Amiamo Messina!”, promossa da Cateno De Luca e Federico Basile. “La data non è casuale. San Valentino è la giornata simbolicamente dedicata all’amore e l’incontro vuole rappresentare un richiamo concreto al senso di appartenenza e alla responsabilità verso la città. Un messaggio chiaro: Messina si ama con scelte amministrative coerenti, con continuità nell’azione di governo e con il coinvolgimento della comunità. “Amiamo Messina” è un appello collettivo. È la chiamata a raccolta di una comunità che ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, di saper rialzarsi, di saper guardare avanti”, c’è scritto in una nota.

“Nel cuore della città, in uno dei suoi luoghi più rappresentativi, Cateno De Luca e Federico Basile incontreranno cittadini, amministratori, sostenitori e simpatizzanti per consolidare quanto costruito e rafforzare il cammino intrapreso. Sarà un ulteriore momento di chiarezza e di partecipazione, perché amare Messina significa assumersi responsabilità, metterci la faccia e scegliere di non disperdere il lavoro fatto, continuando a costruire insieme il futuro della città”, conclude la nota.