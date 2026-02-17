Messina, incontro a Palazzo Weigert con i volontari internazionali del Corpo Europeo di Solidarietà

Si è svolto presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Palazzo Weigert l’incontro dedicato alle opportunità offerte dal Corpo Europeo di Solidarietà (ESC), promosso dall’associazione The Cave e rivolto ai giovani interessati a esperienze di volontariato e mobilità internazionale. All’incontro ha preso parte l’Assessore al Turismo Enzo Caruso, che dal 2020 ha promosso l’attivazione dell’Erasmus+ Point, nell’ambito della convenzione tra il Comune di Messina e l’associazione Enjoy Sicily.

Sono intervenute i volontari attualmente ospitate a Messina nell’ambito dei progetti ESC gestiti da Enjoy Sicily: Mariana, proveniente dalla Bolivia, Filipa dal Portogallo ed Elsa dalla Finlandia, che hanno raccontato la propria esperienza sul territorio, descrivendo le attività svolte e il contributo offerto alla comunità locale. Nel corso dell’iniziativa, a cui hanno partecipato venti giovani messinesi dell’Associazione “The Cave”, sono state illustrate le possibilità messe a disposizione dall’Unione Europea attraverso i progetti di volontariato individuale e di gruppo, con approfondimenti sui requisiti di partecipazione e sulle modalità di candidatura.

Sportello

Lo sportello, collocato presso l’Info Point di Palazzo Weigert, fornisce orientamento sui programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, oltre a supporto ai giovani interessati a esperienze di mobilità, formazione e volontariato all’estero. Negli ultimi anni, l’Erasmus+ Point ha assunto anche una funzione strategica nella valorizzazione turistica della città: la presenza di volontari e giovani provenienti da diversi Paesi europei ha contribuito a promuovere Messina all’estero, rafforzandone la visibilità e la dimensione internazionale. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Erasmus+ Point presso l’Infopoint turistico di Palazzo Weigert negli orari di apertura al pubblico.