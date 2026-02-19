Messina, incidente tra un monopattino ed un’auto in via Garibaldi | FOTO

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla via Garibaldi, a largo San Giacomo, a Messina. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il monopattino, che stava percorrendo la strada in direzione opposta, non abbia fatto in tempo a fermarsi e abbia tamponato l’auto che stava svoltando a destra. Per fortuna non si registrano feriti ed il traffico, sull’importante arteria cittadina, è scorrevole.