Messina: incendio in un appartamento di Capo d’Orlando, sul posto i Vigili del Fuoco

Ieri sera, intorno alle ore 20:45, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina sita a Capo d’Orlando. Le fiamme hanno interessato alcune stanze, mentre altre sono rimaste salve. L’incendio, scaturito probabilmente da una stufa, è stato domato tempestivamente grazie all’intervento dei Vigili del fuoco provenienti dal Distaccamento di Sant’Agata di Militello, con APS e pick-up dotato di modulo antincendio.

Per maggiore sicurezza era stata inviata una autobotte di rincalzo e una autoscala, dalla sede centrale di Messina. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Dopo aver bonificato e messa in sicurezza l’area interessata i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle ore 23.