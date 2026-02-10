Messina, il team MEB alla Monaco Energy Boat Challenge

Il team Messina Energy Boat (MEB), nato nel 2022 all’interno del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Messina, ha ottenuto l’approvazione del proprio progetto, conquistando, per il quarto anno consecutivo, l’ammissione alla 13ª edizione della Monaco Energy Boat Challenge, l’evento internazionale dedicato all’innovazione e alla sostenibilità nel settore nautico. La prestigiosa competizione internazionale si svolgerà dall’8 all’11 luglio 2026 presso lo Yacht Club di Monaco ed il team MEB gareggerà nella categoria Energy Class. Da quattro anni il MEB rappresenta l’Ateneo peloritano in ambito internazionale, distinguendosi come unica Università del Centro-Sud Italia presente in un contesto che coinvolge 26 team nella categoria Energy ed oltre 1.000 studenti di diverse nazionalità.

Il team, coordinato dal prof. Vincenzo Crupi, Ordinario di Costruzioni e Impianti Navali del Dipartimento di Ingegneria UniMe, è composto da docenti, dottorandi e studenti impegnati durante tutto l’anno in attività di progettazione, sviluppo e validazione. I sea trials si svolgono presso il Circolo del Tennis e Vela di Messina, mentre i prototipi vengono progettati e realizzati nei laboratori del Dipartimento di Ingegneria. Da quest’ anno MEB si avvale anche della collaborazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore A. M. Jaci – Caio Duilio.

Sviluppo del prototipo Guglielmino 2.1

Al centro della nuova stagione c’è lo sviluppo del prototipo Guglielmino 2.1, evoluzione del modello precedente e ulteriore tributo alla memoria del prof. Eugenio Guglielmino, già Direttore del Dipartimento di Ingegneria, scomparso nel 2024. Fu lui, nel 2022, a promuovere la nascita di MEB, convinto che l’integrazione tra formazione universitaria e competizione sportiva rappresentasse uno degli strumenti più efficaci per consentire agli studenti di trasformare le conoscenze teoriche in competenze concrete.