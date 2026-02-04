Messina, il maresciallo Salvatore Messina compie 100 anni: festa al Comando Carabinieri

Nella mattinata di oggi, presso la sala di rappresentanza del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” di Messina, il Maresciallo Maggiore in congedo Salvatore MESSINA, classe 1926, ha festeggiato il suo centesimo compleanno, circondato dall’affetto dei familiari e degli ex colleghi dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Messina, a cui è iscritto dal 1996.

La particolare ricorrenza ha visto la partecipazione del Tenente Colonnello Marco VATORE, in rappresentanza del Comando Provinciale, nonché del Maggiore Federico SALLUSTO, Comandante della Compagnia di Messina Sud, nel cui territorio di competenza risiede il militare in congedo.

Nella circostanza, il centenario – visibilmente commosso – non ha perso l’occasione per narrare con lucidità alcuni episodi del periodo di servizio prestato tra le file dell’Arma, partendo dal suo arruolamento nel lontano 1944, fino a giungere all’ultimo incarico ricoperto presso l’Ufficio Matricola all’allora Comando Legione Carabinieri di Messina.

Al riguardo, il Tenente Colonnello VATORE ha innanzitutto consegnato in dono al festeggiato un crest dell’Arma e una lettera di auguri inviata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore LUONGO, sottolineando come il Maresciallo Maggiore MESSINA – nel raggiungere questo eccezionale traguardo, con straordinaria energia – rappresenta un prezioso patrimonio in termini di valori e memoria storica, costituendo un esempio per tutte le generazioni di giovani Carabinieri.