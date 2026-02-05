Messina, il Generale Del Monaco visita la compagnia di Patti e la stazione di Brolo

Il Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia", Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita ai Carabinieri della Compagnia di Patti e della Stazione di Brolo, continuando ad alimentare il suo stretto rapporto di vicinanza con tutti i Reparti territoriali

Nella giornata di ieri, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita ai Carabinieri della Compagnia di Patti e della Stazione di Brolo, continuando ad alimentare il suo stretto rapporto di vicinanza con tutti i Reparti territoriali e i militari che operano nella regione siciliana. Il Generale Del Monaco si è recato innanzitutto presso la Compagnia di Patti, ove è stato ricevuto dal Capitano Giuseppe Rinella, nonché da una rappresentanza dei militari della sede e dei Reparti distaccati che dipendono dalla Compagnia.

L’alto Ufficiale ha analizzato con i militari le peculiarità e le dinamiche dei territori in cui operano le varie articolazioni della Compagnia, anche alla luce delle molteplici attività in corso, tra le quali – in ordine di tempo – quelle scaturite dal triplice omicidio verificatosi a Montagnareale (ME) il 28 gennaio u.s.. Il Generale Del Monaco ha infatti incoraggiato tutti i Carabinieri nel continuare ad assolvere il servizio istituzionale con il massimo scrupolo e convinta determinazione, tenendo sempre presente l’obiettivo principale di preservare e consolidare la fiducia che i cittadini ripongono storicamente in tutti i militari dell’Arma.

Visita a Brolo

Successivamente, il Comandante della Legione ha proseguito verso la Stazione Carabinieri di Brolo (ME), ove è stato accolto da quel Comandante, Mar. Magg. Marco Matteo Alberto, e da tutti i militari del Reparto, ai quali ha rivolto parole di apprezzamento per il lavoro svolto per garantire la fondamentale funzione di rassicurazione sociale in favore della popolazione che vive in quell’area.

