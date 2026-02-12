Messina, il comune avvia una procedura di ricognizione per la valorizzazione di Forte Ogliastri

L’avviso di ricognizione segue la Deliberazione di Giunta Municipale n. 364 del 30 luglio 2024, proposta dell’Assessore con delega alla Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato, Enzo Caruso

Forte Ogliastri

Il Comune di Messina rende noto che ha avviato una procedura di ricognizione finalizzata a rilevare manifestazioni di interesse, proposte progettuali e disponibilità da parte di Organismi del Terzo Settore e soggetti senza fini di lucro, interessati a contribuire alla valorizzazione e alla cogestione di Forte Ogliastri. L’avviso di ricognizione segue la Deliberazione di Giunta Municipale n. 364 del 30 luglio 2024, proposta dell’Assessore con delega alla Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato, Enzo Caruso, d’intesa con il Sindaco Federico Basile e il Vicesindaco Salvatore Mondello e Assessore ai Beni culturali ed Ambientali. L’Avviso non costituisce procedura di selezione, né comporta l’attribuzione di punteggi, graduatorie o assegnazioni, né dà luogo ad alcun impegno giuridicamente vincolante per l’Amministrazione.

Ricognizione

La ricognizione ha carattere meramente conoscitivo ed esplorativo ed è finalizzata ad acquisire informazioni circa l’interesse e le proposte progettuali relative all’utilizzo di: – n. 4 (quattro) sale interne del Forte Ogliastri, potenzialmente destinabili a sedi operative di Organismi del Terzo Settore; – n. 1 locale denominato “Caponiera”, potenzialmente destinabile all’allestimento di una Sala Storica dedicata alla narrazione del Forte Ogliastri, del sistema difensivo dello Stretto e della figura del Capitano Vittorio Bottego.

Possono presentare istanza Organismi del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ovvero Associazioni/Enti senza scopo di lucro e/o di volontariato e/o di promozione sociale, che siano espressione locale di Associazioni/Enti riconosciuti a livello nazionale e che operino, per Statuto, in almeno uno dei seguenti ambiti: • educazione giovanile; • innovazione sociale; • educazione ambientale e sostenibilità; • pratica sportiva non agonistica; • promozione culturale e/o turistica; • tutela e valorizzazione della memoria storica. È ammessa la partecipazione in forma singola o associata. È altresì possibile manifestare interesse sia per le sale interne sia per la Caponiera.

I soggetti interessati sono invitati a trasmettere una proposta contenente: • una descrizione dell’Ente/Organismo; • una ipotesi progettuale coerente con le finalità sociali, culturali e di valorizzazione del Forte Ogliastri; • l’indicazione degli spazi di potenziale interesse; • eventuali esperienze pregresse e collaborazioni territoriali. Le proposte non assumono carattere definitivo e potranno essere oggetto di successivo confronto, approfondimento o rimodulazione.

La manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Messina – Dipartimento Servizi alla Persona, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it entro le ore 24:00 del giorno 11/03/2026, con oggetto: “Manifestazione di interesse spazi – Forte Ogliastri”. Alla PEC dovranno essere allegati: 1) Statuto e Atto Costitutivo; 2) Documento di identità del legale rappresentante; 3) Nota progettuale descrittiva; 4) Curriculum dell’Ente; 5) Eventuale documentazione integrativa.

