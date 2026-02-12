Messina, il comune avvia una procedura di ricognizione per la valorizzazione di Forte Ogliastri

Il Comune di Messina rende noto che ha avviato una procedura di ricognizione finalizzata a rilevare manifestazioni di interesse, proposte progettuali e disponibilità da parte di Organismi del Terzo Settore e soggetti senza fini di lucro, interessati a contribuire alla valorizzazione e alla cogestione di Forte Ogliastri. L’avviso di ricognizione segue la Deliberazione di Giunta Municipale n. 364 del 30 luglio 2024, proposta dell’Assessore con delega alla Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato, Enzo Caruso, d’intesa con il Sindaco Federico Basile e il Vicesindaco Salvatore Mondello e Assessore ai Beni culturali ed Ambientali. L’Avviso non costituisce procedura di selezione, né comporta l’attribuzione di punteggi, graduatorie o assegnazioni, né dà luogo ad alcun impegno giuridicamente vincolante per l’Amministrazione.

Ricognizione

La ricognizione ha carattere meramente conoscitivo ed esplorativo ed è finalizzata ad acquisire informazioni circa l’interesse e le proposte progettuali relative all’utilizzo di: – n. 4 (quattro) sale interne del Forte Ogliastri, potenzialmente destinabili a sedi operative di Organismi del Terzo Settore; – n. 1 locale denominato “Caponiera”, potenzialmente destinabile all’allestimento di una Sala Storica dedicata alla narrazione del Forte Ogliastri, del sistema difensivo dello Stretto e della figura del Capitano Vittorio Bottego.

Possono presentare istanza Organismi del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ovvero Associazioni/Enti senza scopo di lucro e/o di volontariato e/o di promozione sociale, che siano espressione locale di Associazioni/Enti riconosciuti a livello nazionale e che operino, per Statuto, in almeno uno dei seguenti ambiti: • educazione giovanile; • innovazione sociale; • educazione ambientale e sostenibilità; • pratica sportiva non agonistica; • promozione culturale e/o turistica; • tutela e valorizzazione della memoria storica. È ammessa la partecipazione in forma singola o associata. È altresì possibile manifestare interesse sia per le sale interne sia per la Caponiera.

I soggetti interessati sono invitati a trasmettere una proposta contenente: • una descrizione dell’Ente/Organismo; • una ipotesi progettuale coerente con le finalità sociali, culturali e di valorizzazione del Forte Ogliastri; • l’indicazione degli spazi di potenziale interesse; • eventuali esperienze pregresse e collaborazioni territoriali. Le proposte non assumono carattere definitivo e potranno essere oggetto di successivo confronto, approfondimento o rimodulazione.

La manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Messina – Dipartimento Servizi alla Persona, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it entro le ore 24:00 del giorno 11/03/2026, con oggetto: “Manifestazione di interesse spazi – Forte Ogliastri”. Alla PEC dovranno essere allegati: 1) Statuto e Atto Costitutivo; 2) Documento di identità del legale rappresentante; 3) Nota progettuale descrittiva; 4) Curriculum dell’Ente; 5) Eventuale documentazione integrativa.