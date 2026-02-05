Messina, il comune avvia la ricerca di collezioni storico-artistiche e militari per il Forte Gonzaga

Il Comune di Messina informa che è stata avviata una ricognizione esplorativa di collezioni private e beni storico-artistici e storico-militari per l’allestimento museografico del Forte Gonzaga, bene monumentale di eccezionale valore storico e architettonico. L’iniziativa fa seguito alla volontà dell’Amministrazione Comunale di promuovere un articolato programma di tutela, recupero e rifunzionalizzazione del Forte Gonzaga, quale azione strategica di rigenerazione culturale, valorizzazione del patrimonio fortificato e rafforzamento dell’offerta culturale e turistica della città. Nell’ambito di questo programma è stato promosso il Progetto di Restauro, Rifunzionalizzazione e Valorizzazione Turistico-Culturale del Forte Gonzaga, il cui primo stralcio esecutivo è già appaltato ed in corso di esecuzione. Il progetto di completamento mira a trasformare il complesso in un polo culturale dinamico, aperto, inclusivo e polifunzionale, con spazi museografici permanenti, mostre temporanee, eventi culturali, attività educative e didattiche, nonché servizi di accoglienza e informazione.

Ricognizione

L’avviso di ricognizione esplorativa che segue la Deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 30 gennaio 2026, proposta dell’Assessore con delega alla Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato, Enzo Caruso, d’intesa con il Vicesindaco Salvatore Mondello e Assessore ai Beni culturali ed Ambientali, intende individuare beni coerenti con il contesto storico del XVI secolo, tra cui armature, elmi, scudi, armi antiche, equipaggiamenti militari e manufatti della cultura materiale dell’epoca, nonché collezioni private e riproduzioni fedeli di oggetti storico-artistici.

Le parole di Caruso

“Con questo avviso – dichiara l’Assessore Caruso – intendiamo valorizzare il Forte Gonzaga e trasformarlo in un polo culturale dinamico, aprendo le porte a collezionisti e appassionati che vogliano contribuire alla memoria storica della città. Obiettivo dell’iniziativa è arricchire l’esperienza museale della Fortificazione, rafforzare la comprensione storica e militare del complesso e promuovere forme di collaborazione tra pubblico e privato a favore della cultura e del turismo locale”.

La partecipazione è aperta a collezionisti privati, fondazioni, associazioni, enti senza scopo di lucro e soggetti giuridici proprietari o legittimi detentori dei beni. I beni individuati potranno essere successivamente acquisiti tramite acquisto, comodato, deposito o altre forme di collaborazione, sempre nel rispetto della normativa vigente. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 24:00 del 5 marzo 2026, utilizzando il modello, allegato, e disponibile anche al Dipartimento Servizi alla Persona, e inviate via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it, indicando in oggetto “Domanda Ricognizione esplorativa allestimento museografico Forte Gonzaga”.