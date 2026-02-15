Messina, grande festa per i 100 anni di nonna Maria Antonia

Nuova centenaria a Messina. Lo comunica con un post facebook di auguri, il sindaco Federico Basile: “a nome di tutta la cittadinanza, desidero esprimere i più sinceri auguri alla signora Maria Antonia Calzone che compie 100 anni. Un grande abbraccio da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la città”.

“Un secolo di vita rappresenta un patrimonio prezioso di esperienze, ricordi, insegnamenti e valori che arricchiscono l’intera comunità. La sua testimonianza di vita è esempio di forza, dedizione e saggezza per le nuove generazioni”, conclude Messina.