Messina: Gabriele Arcovito si candida con Basile e De Luca, nel 2022 era con il centrosinistra

Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, nel Salone delle Bandiere, sul risanamento finanziario del comune, la lotta dell’evasione e la digitalizzazione dell’ente, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha presentato un nuovo candidato nelle file di Sud chiama Nord. Gabriele Arcovito, già candidato nel centrosinistra nella lista di “De Domenico sindaco”, ha deciso di candidarsi nelle file del movimento di De Luca.

Arcovito ha affermato: “in questi anni si è fatto tanto, molto di più rispetto agli altri sindaci. Faccio un appello ai giovani di aderire a questo progetto. La mia candidatura vuole essere un contributo alla causa e spero di ricevere sostegno dai colleghi del mio settore. L’omega rappresenta 350 milioni di euro all’anno, senza considerare l’indotto”.