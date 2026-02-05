Messina, fuga di gas in galleria: due operai intossicati, intervento dei Vigili del Fuoco | FOTO

Oggi, intorno alle ore 12:55, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per una fuga di gas sviluppatasi all’interno del cantiere operativo della galleria in costruzione a Giampilieri denominata “galleria scaletta binario pari“. Sul posto sono intervenute la squadra 1a della sede centrale con APS (Autopompa serbatoio) e pick-up con modulo attrezzato e contestualmente il Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e valutare la situazione.

Due operai hanno inalato monossido di carbonio e sono stati trasportati in ospedale. Fortunatamente, entrambi risultano fuori pericolo di vita. Per garantire la sicurezza, è stato utilizzato un mezzo speciale per percorrere circa 1.600 metri all’interno della galleria, verificando tramite la squadre nbcr con strumentazione speciale in dotazione, l’eventuale presenza di ulteriori perdite di monossido di carbonio. L’accesso al cantiere rimane temporaneamente interdetto fino al completo accertamento delle cause e alla messa in sicurezza della zona. Presenti i carabinieri e personale SPRESAL. Seguiranno aggiornamenti.