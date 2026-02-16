Messina: frana a Piraino, traffico bloccato lungo la statale 113

Sulla SS113 “Settentrionale Sicula” è chiusa la carreggiata al km 92,280 a Piraino (Messina), in direzione di Trapani, a causa della rottura di una rete paramassi che ha provocato una frana. Deviazioni in su strada provinciale o A20. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo Fs, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.