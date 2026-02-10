Messina, Forza Italia al fianco di Matilde Siracusano: “mancanza di rispetto di Cateno De Luca”

“Cosa conta di più dove sei stata eletta o quello che hai fatto per la tua città con impegno istituzionale? Il Sottosegretario, on. Matilde Siracusano, non la butta in caciara ma é nuovamente bersaglio dalle dichiarazioni sferzanti e denigratorie dell’on. Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord dimostra di avere la memoria corta, oltre l’ormai scontata mancanza di qualsivoglia rispetto per le istituzioni che l’on. Siracusano oggi rappresenta. Il Sindaco di Taormina dimentica, infatti, le azioni concrete che la Sottosegretaria ha fatto per la città e il territorio, quali ad esempio: legge speciale per il Risanamento e bonifica della Zona Falcata”. Lo dichiara in una nota la segreteria cittadina di Forza Italia.

“Matilde Siracusano è un esempio di chi ama questa città e, pur non essendo stata eletta a Messina, ha continuato a lavorare per la città collaborando in modo costruttivo con le amministrazioni locali di qualsiasi colore politico. Forza Italia non si fa impressionare dal solito linguaggio utilizzato da chi oggi ha voluto il voto anticipato. Speriamo che su questo cali al più presto il sipario e si guardi oltre. È questo che fa la differenza”, conclude la nota.