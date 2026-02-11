Messina, firmato il protocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio fortificato del comune

Firmato oggi dal Sindaco di Messina Federico Basile e dal Presidente del Centro Studi MedFort Pietrangelo Pettenò il protocollo d’intesa finalizzato all’implementazione nel Mediterraneo della valorizzazione e promozione culturale del patrimonio fortificato del Comune di Messina, come da delibera di Giunta municipale n. 54 del 27 gennaio 2026.

MedFort

MedFort, fin dal 2019, ha promosso insieme al Comune di Messina l’avvio del processo che ha condotto alla nascita della “Comunità Patrimoniale Faro per i Forti dello Stretto”, secondo le linee di indirizzo e i principi della “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società”, sottoscritta a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005 e ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 1° ottobre 2020, n. 133. MedFort ha recentemente presentato con la condivisione del Comune di Messina e degli Enti e dei soggetti che aderiscono al Coordinamento dei Forti messinesi, la candidatura del Patrimonio Fortificato dello Stretto al Bando del Ministero italiano della Cultura (MiC) per individuare la Candidatura italiana al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa per il 2026.

Le parole di Basile e Caruso

“Un protocollo – dichiara il Sindaco Basile, congiuntamente all’Assessore con delega alla Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato Enzo Caruso – che contribuisce all’inserimento dei nostri Forti in una Rete euromediterranea grazie alle esperienze maturate da MedFort in ambito scientifico e culturale legate al tema dei patrimoni fortificati”.