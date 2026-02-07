Messina, fiaccolata nel ricordo dell’esodo istriano

Appuntamento domenica 8 febbraio a Piazza Juvara alle 18.30, con il comitato “X Febbraio” di Messina, in attesa delle solenni celebrazioni “Giorno del ricordo”, ha organizzato “una fiaccolata in omaggio alla memoria degli Italiani morti durante l’esodo giuliano-dalmata: in migliaia, di ogni età e condizione, per lo più con la sola colpa di essere italiani, furono costretti a lasciare indietro ogni cosa. Si incamminarono con mezzi di fortuna verso l’Italia, andando incontro a stenti, malattie, alla violenza delle armi, alla crudeltà delle foibe: queste inghiottirono un numero ancora ignoto di vittime, stimato fra 3000 e 5000, o anche più”.

“Dopo decenni di inspiegabile silenzio, finalmente, la memoria di questa grande tragedia del ‘900 fu fissata dalla Repubblica Italiana al 10 febbraio di ogni anno, con legge del 30 marzo 2004 (n. 92). Il Comitato “X Febbraio” invita alla manifestazione quanti vorranno unirsi, in spirito di cittadinanza, e in rispettosa memoria dei connazionali periti: alle 18:30 il corteo si avvierà da Piazza Juvara, proseguendo per via Garibaldi e Piazza Castronovo; alla meta, Piazza Martiri delle Foibe ed Esuli di Istria, Fiume e Dalmazia (sita all’incrocio tra le vie Pola, Istria e Concerie), deporrà un omaggio floreale ai piedi della “Stele Votiva Crocifera”.