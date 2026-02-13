Messina: ex Fiera verso l’apertura, incontro a Palazzo Zanca

Si è svolto questa mattina a Palazzo Zanca un incontro concertativo relativo alla prosecuzione dell’iter per la gestione delle aree dell’ex Fiera Campionaria di Messina, alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello, del Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio, del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo, insieme ai dirigenti dell’AdSP Ettore Gentile e Giuseppe Lembo e all’arch. Salvatore Cuffaro.

Incontro

L’incontro odierno segue quello del 21 ottobre scorso, formalizzato nel verbale sottoscritto dalle parti, nel quale erano state confermate le intese relative alla trasformazione delle suddette aree in parco urbano, attualmente in fase di collaudo. L’obiettivo è quello di aprire l’area alla libera fruizione in continuità con la Passeggiata a Mare e con il parcheggio Ex Gazometro.

“Il sito sarà fruibile già prima dell’estate”

In un clima di massima collaborazione e sinergia, il Sindaco Basile ha sottolineato: “Il sito sarà fruibile già prima dell’estate, restituendo alla città un’area di grande pregio e versatilità, destinata a diventare un funzionale polmone verde con spazi attrezzati, aperto e accessibile a tutta la comunità, un luogo di incontro, svago e socializzazione per tutti”.