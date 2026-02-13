Messina, emergenza viabilità nelle frazioni collinari: “urge un piano di interventi con tempi certi”

Il Consigliere Metropolitano Domenico Santisi e il Deputato Regionale del M5S Antonio De Luca sollecitano la Città Metropolitana di Messina ad adottare interventi strutturali e definitivi sulla SP45 “Quattro Masse” e sulla SP44 “Campo Italia”, da tempo interessate da gravi criticità. Le due arterie, fondamentali per il collegamento delle frazioni collinari, presentano dissesti idrogeologici, cedimenti e frequenti cadute di vegetazione e detriti, con evidenti rischi per la sicurezza e forti disagi per i residenti.

“Non possiamo limitarci ad interventi tampone”

“Non possiamo limitarci a interventi tampone – dichiara Santisi –. Occorre un piano strutturale con tempi certi e un cronoprogramma chiaro. La sicurezza e l’incolumità dei cittadini deve essere una priorità. Ne va della loro dignità. Il Consigliere, con una nota inviata alla Città Metropolitana, ha chiesto la condivisione degli interventi previsti, l’attivazione di un monitoraggio costante del rischio idrogeologico e l’apertura di un confronto con comitati e municipalità, oltre all’inserimento della questione nel prossimo Consiglio Metropolitano.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Deputato Regionale all’ARS del M5S Antonio De Luca: “le aree collinari non possono essere considerate territori di serie B. È indispensabile che si passi da interventi sporadici a una programmazione seria e duratura con l’obiettivo di colmare definitivamente il divario tra aree urbane e territori collinari”. La richiesta punta a garantire sicurezza, continuità dei collegamenti e risposte strutturate per i territori interessati.