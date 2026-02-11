Messina, due giorni di screening gratuiti per la salute degli occhi

Giornate di screening gratuiti per la salute degli occhi, domani e venerdì 13 febbraio, organizzate dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con il patrocinio del Comune di Messina. Il camper con l’unità mobile oftalmica sarà in città per diffondere la cultura della prevenzione e dare la possibilità ai messinesi di capire lo stato di salute dei loro occhi. L’appuntamento di domani, giovedì 12 febbraio, è a piazza Castronovo, di fronte l’ingresso della villa comunale. Venerdì 13 febbraio, al Centro Commerciale di Tremestieri. Gli screening si potranno effettuare dalle ore 9.15 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. A bordo la dottoressa Giulia Romano, domani e la dottoressa Laura De Luca, venerdì, visiteranno tutti coloro che si recheranno nelle due zone indicate.

“Riprendiamo anche quest’anno un’attività per noi molto importante – commenta il presidente della sezione provinciale dell’Uici”, Costantino Mollica. “Sensibilizzare le persone alla salute degli occhi e al valore della prevenzione – aggiunge – è uno degli aspetti fondamentali della nostra mission sul territorio. I nostri professionisti dell’ambulatorio oculistico di via Santa Cecilia, ancora una volta, scelgono di uscire fuori e incontrare le persone. Prevenire e individuare patologie per tempo – conclude Mollica – spesso aiuta a salvare o preservare quanto più possibile la vista”.