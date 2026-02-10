Messina, De Luca su Caruso (Forza Italia): “è un servo sciocco dal peso politico insignificante”

“Ringrazio Marcello Caruso per avermi dato possibilità di precisare che il suo insignificante peso politico non gli avrebbe potuto consentire di formulare importanti proposte quali assessorati per la giunta regionale di Renato Schifani. Io non ho detto che Caruso, noto più come capo di gabinetto di Schifani che come segretario regionale di Forza Italia, mi ha proposto di entrare nella Giunta Schifani”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “Tale proposta rientra invece nel patto definito con il presidente Schifani a conclusione della fase di non belligeranza “sottoscritto” il 30 ottobre 2024 con scadenza dicembre 2025. Sono di ben altra caratura i personaggi politici che hanno definito questo percorso, mentre Marcello Caruso attendeva dietro la porta”, rimarca De Luca.

“Anche in questa occasione Caruso ha saputo svolgere il ruolo di ventriloquo del presidente Schifani, che lo declassa sempre più a “servo sciocco” quando lo stesso Schifani non ha il coraggio di parlare alla luce del sole. È stato invece Marcello Caruso a tentare di cambiare le carte in tavola, formulando espressamente a Danilo Lo Giudice, segretario regionale di Sud Chiama Nord, la richiesta di applicare un principio di reciprocità: voi entrate in giunta regionale e noi entriamo nella Giunta di Messina, che non rientrava nel patto originario. Di questo e dei relativi dettagli ne parlerò stasera in diretta sui miei canali social alle ore 20 con Danilo Lo Giudice”, conclude De Luca.