Messina, De Luca: “con il sindaco Basile abbiamo pagato 40 anni di debiti accumulati da altri”

“Si è conclusa anche questa seconda giornata del consiglio confederale di FENAPI! Ma non è ancora finita: domani, a Roma, la giornata conclusiva! Ho raccontato un fatto che dimostra cosa significa per noi avere capacità gestionale”, è quanto afferma da Roma, il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Con il sindaco Federico Basile abbiamo preso in carico i debiti degli ultimi 40 anni della gestione politica della città di Messina, accumulati prima del nostro arrivo. Li abbiamo censiti e li abbiamo pagati. E i cittadini ci hanno riconosciuto di aver agito come padri di famiglia“, conclude De Luca.