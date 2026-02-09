Messina, De Luca su Musolino: “non è all’altezza nemmeno di lustrare le scarpe a Basile”

Volano gli stracci da Cateno De Luca e il senatore Dafne Musolino, già assessore comunale a Messina con il leader di Sud chiama Nord e Federico Basile. In una risposta sotto un post dell’esponente di Italia Viva, il sindaco di Taormina non le manda a dire: “Senatore vorrei ricordarle che, a febbraio 2022, ci siamo dimessi in anticipo (io da sindaco e lei da assessore) per consentirle di diventare senatore della repubblica. Forse lo ha dimenticato? La prego ci risparmi questo cinema e varietà. Ancora non abbiamo avuto il piacere di testare la sua “credibilità” elettorale essendosi rifiutata di candidarsi alle elezioni europee del 2024 con il suo “nuovo padrone”.

“La prego scenda in campo in questa competizione vediamo almeno se è cresciuta, oltre che da un punto di vista economico, anche da un punto di vista di credibilità politica elettorale. Lei, da un punto di vista etico politico, non è neanche all’altezza di lustrare le scarpe a Federico Basile“, conclude De Luca. Netta la risposta di Dafne Musolino: “stati sereno”.