Messina: crollo a Massa San Nicola, cedimento parziale di un tratto della SP45

Un nuovo cedimento ha interessato oggi, intorno alle 17.30, la S.P. 45 delle Quattro Masse, nella frazione di Massa San Nicola, nel Comune di Messina. Il tratto interessato era già sottoposto a stretto monitoraggio dai tecnici della Città Metropolitana di Messina, che ieri avevano effettuato un sopralluogo tecnico, seguito da controlli sull’evoluzione del dissesto e dalla perimetrazione dell’area più esposta a rischio, con transennamento e prime misure preventive di sicurezza. Il cedimento ha coinvolto un’ampia porzione della carreggiata, nel punto in cui abitualmente effettua manovra l’autobus di linea.

Movimento franoso

Il movimento franoso ha provocato lo scivolamento verso valle di terreno e porzioni della massicciata stradale, causando l’arretramento del ciglio e compromettendo parzialmente la sede viaria. Sul posto è presente il responsabile del Servizio Viabilità, Gaetano Maggioloti, insieme ai tecnici dell’Ente, per le verifiche strutturali e geotecniche e per il coordinamento degli interventi successivi. La circolazione resta garantita a carreggiata ristretta, permettendo i collegamenti con le zone collinari a nord della città. Sono in corso approfondimenti tecnici per individuare gli interventi più idonei al ripristino della piena transitabilità della S.P. 45, con particolare attenzione al consolidamento del versante e al ripristino del corpo stradale. La programmazione e l’avvio dei lavori saranno definiti compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo e geologiche, con l’obiettivo di ristabilire nel più breve tempo possibile la completa funzionalità della strada.