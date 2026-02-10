Messina, convocato il primo consiglio comunale dopo le dimissioni di Basile

Giovedì 12 febbraio, alle ore 12, il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. E’ la prima convocazione dopo le dimissioni del sindaco Federico Basile comunicate sabato scorso in una conferenza stampa nel salone della Bandiere.

I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) “Regolamento sul patrocinio legale e rimborso delle spese legali e peritali per dipendenti e amministratori; 2) mozioni consiliari sulle “Misure per fronteggiare la povertà alimentare – Welfare di prossimità – Richiesta di adesione del Comune di Messina al progetto di Reddito Alimentare” e sulla “Condanna violenze in Iran”.