Messina, consegnato l’asilo di Sperone Serri

È stato consegnato l’asilo di Sperone Serri, a Messina, alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello, della ditta aggiudicataria CO.ANT. Srl e dei tecnici comunali. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Programma Patto per il Sud della Città Metropolitana di Messina “FSC 2014-2020”, con un importo a base d’asta per i lavori di € 572.108,19. La struttura ha una superficie lorda di circa 270 mq. Nella progettazione sono stati rispettati i nuovi standard strutturali e organizzativi previsti dal DPR 16/05/2013, sia in termini di distribuzione degli spazi sia di funzionalità.

Locali

I locali interni comprendono: ingresso, due aule per laboratori didattici, dormitorio, area per attività comuni, ufficio didattico, servizi igienici, cucina, dispensa, spogliatoio e vari locali tecnici e di servizio. L’edificio è dotato di impianti moderni e sostenibili, tra cui climatizzazione ad alta efficienza, impianti solari termici a bassa temperatura, pannelli fotovoltaici e un sistema idrico con recupero delle acque meteoriche, utilizzate per innaffiare il giardino e per rifornire i servizi igienici.

La soddisfazione di Basile

“Una scuola dell’infanzia all’avanguardia – ha dichiarato il Sindaco Basile – realizzata con i più moderni sistemi impiantistici ad alta sostenibilità, che coniugano sicurezza, funzionalità e rispetto dell’ambiente. L’offerta di edifici scolastici continua a crescere, sia in termini di quantità sia di qualità, rispondendo alle esigenze del territorio, sia in centro che in periferia. Questa Amministrazione, a partire dal 2018, ha realizzato una programmazione capillare per dotare la città di scuole moderne, sicure e funzionali, i cui benefici continueranno a vedersi nei prossimi anni”.