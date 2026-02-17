Messina, consegnati i lavori di efficientamento energetico di Palazzo Zanca

Oggi, martedì 17 febbraio, a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile e dell’Asessore Francesco Caminiti, si è proceduto alla consegna dei lavori per l’efficientamento energetico dell’edificio sede municipale di Palazzo Zanca, intervento di completamento del progetto finanziato con D.D. n. 10196 del 12 novembre 2025 (CUP: F44J25000430006 – CIG: B9377BB84E).

Progetto

Il progetto, del valore complessivo di € 1.150.648,56, prevede interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle prestazioni ambientali della storica sede comunale, nel rispetto delle normative sulla sicurezza e sull’efficienza energetica. Responsabile del progetto è l’ing. Salvatore Perillo, mentre la progettazione è a cura degli ingegneri Salvatore Saglimbeni e Alessandra Santoro, che assume anche la direzione dei lavori. Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è affidato all’ing. Giovanni Berbiglia.

L’affidamento dei lavori è stato aggiudicato all’ATI composta da EDILROAD s.r.l. e FAREL S.r.l., con sede a Favara (AG), per l’importo a base d’asta pari a € 1.596.920,52, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 68.988,82. Il cantiere sarà diretto dal geom. Diego Caramazza.

Le dichiarazioni

“Con questo intervento – dichiara il Sindaco Basile – Palazzo Zanca sarà più efficiente dal punto di vista energetico, sostenibile e confortevole, migliorando l’ambiente di lavoro per il personale e l’accessibilità per i cittadini”. L’Assessore Caminiti, sottolinea l’importanza strategica del progetto: “questo intervento rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità energetica della sede municipale. L’efficientamento consentirà non solo una significativa riduzione dei consumi, ma anche un miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro per i dipendenti e dell’accoglienza per i cittadini. La conclusione dei lavori è prevista nei tempi stabiliti dal progetto, a fine dicembre 2026, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare e rendere più funzionali gli spazi pubblici della città”.