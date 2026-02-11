Messina, consegnati i lavori del Parco di Camaro Sottomontagna

Sono stati consegnati i lavori del parco suburbano di Camaro Sottomontagna, alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello, dell’impresa ISECO SRL e dei tecnici comunali. Il progetto è un tassello fondamentale per la rigenerazione urbana dell’intero quartiere, che parte dalla riqualificazione e dall’adeguamento del nuovo Parco; un lotto che è stato già oggetto di demolizione e bonifica ambientale, nel rispetto dei principi di riduzione dei volumi costruiti e della rigenerazione di aree destinate a verde e in parte a parcheggi. L’accesso sarà consentito dal viale della Marina Russa e dalla via Gerobino Pilli, a poco più di un chilometro dallo svincolo autostradale di Messina centro. Il fine dell’intervento è dunque quello di equipaggiare spazi pubblici urbani con elementi fissi e mobili, funzionali e fruibili da un vasto target di riferimento.

Sarà infatti dotato di un’area giochi, di un’area workout con l’installazione di attrezzature sportive generali e specifiche; campi da bocce all’aperto; area relax-servizi che potrà essere utilizzata per la lettura e il riposo individuale o socializzante con un piccolo anfiteatro all’aperto, concepito come spazio polifunzionale per attività sociali, culturali e ricreative. Non mancherà l’angolo ristoro con bar e servizi igienici. L’area parcheggio può contenere 28 posti auto più due posti per diversamente abili, oltre a 10 per motocicli. L’importo lavori ammonta a € 1.110.000,00.



La soddisfazione di Basile

è un giorno particolarmente importante – ha dichiarato il Sindaco Basile – perché abbiamo potuto dare avvio ad un progetto che rivaluta una zona fortemente degradata, che verrà restituita alla città. Un polmone verde pensato per soddisfare bisogni prevalentemente degli abitanti della zona, ma che sarà fruibile per tutti per attività ricreative, di svago e di incontro. Un chiaro segno che questa Amministrazione ha voluto dare ancora una volta alle periferie, zone pregevoli della nostra Messina che stiamo progressivamente recuperando, restituendo dignità e servizi. Questa zona originariamente era caratterizzata dalla forte presenza di baracche, è stata oggetto di un’attenta azione di recupero attraverso l’intervento 365 del progetto PINQUA e quindi rappresenta un ulteriore e importante passo avanti nelle attività di risanamento della città. Andiamo avanti per una Messina sempre più attrattiva e competitiva, insieme si può fare”.