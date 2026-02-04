“Messina Città di Antonello”, registrato il marchio alla Camera di Commercio

Il Marchio “Messina Città di Antonello” è stato registrato presso la Camera di Commercio di Messina. D’ora in poi potrà essere utilizzato per tutte le manifestazioni culturali, sul materiale promozionale del Comune di Messina accanto allo Stemma Ufficiale. A seguito del progetto “Messina Città di Antonello”, lanciato dal Sindaco Federico Basile, e del contest per la realizzazione del logo, a renderlo noto è l’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso. Attraverso la figura di Antonello, l’obiettivo è valorizzare l’identità culturale della città di Messina e incentivare l’indotto turistico al fine di rilanciare il tessuto economico, sociale e commerciale del nostro territorio.

Il Marchio “Messina Città di Antonello” promuoverà l’immagine di Messina nel mondo, rendendo possibile anche processi di identificazione con il suo passato, poiché Antonello rappresenta una delle massime espressioni, riconosciuto a livello internazionale, e a cui Messina diede i natali.