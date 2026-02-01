Messina, caso Catarratti: “14 famiglie del ‘Complesso Cores’ vivono un incubo da quasi un anno. E le rassicurazioni di Basile?”

“Il 28 marzo del 2025 è una data che 14 famiglie del “Complesso Cores” a Catarratti difficilmente dimenticheranno. Un incubo che dura da quasi un anno quando le forti piogge, scatenatesi in città, provocarono il crollo del muro di contenimento del complesso edilizio Cores portando all’evacuazione di ben 14 famiglie. E’ iniziato da allora un vero e proprio calvario per le famiglie, costrette, anche a seguito di un ordinanza del Sindaco, a lasciare le loro case alcune delle quali custodiscono ancora gli effetti personali”. E’ quanto dichiarano il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto ed il consigliere comunale, capogruppo di FdI, Libero Gioveni.

“Famiglie sfollate, alcune delle quali costrette oggi a pagare un affitto mentre altre sistematesi in abitazioni secondarie. Non solo: famiglie che, in dipendenza dell’ordinanza sindacale, hanno dovuto mettere in sicurezza i luoghi, impiegando risorse economiche, non potendo abitare i loro immobili e, in alcuni casi, costretti a pagare un affitto”. Cacciotto e Gioveni ricordano come “in quella circostanza l’Amministrazione Comunale, con in testa il Sindaco, dispensarono rassicurazioni per le famiglie del complesso Cores”.

“Fu infatti rappresentato che, nonostante si trattasse di un’area privata, tenuto conto delle cause che portarono al crollo, vale a dire un evento meteorologico importante, il Comune con in testa il Sindaco Federico Basile non avrebbe “abbandonato” le famiglie anche in considerazione delle ingenti risorse economiche necessarie per la ricostruzione”. Da quel giorno però, ricordano Gioveni e Cacciotto, “è trascorso quasi un anno in cui si è svolto un incontro tra il Condominio, anche a mezzo del proprio Amministratore, e Sindaco che, al netto dell’ascolto, non ha però portato ad alcun risultato concreto”.

A questo punto, dichiarano i due esponenti di Fratelli d’Italia, “pur comprendendo che si tratta di un’area privata, ma ricordando lo ‘slancio’ dell’Amministrazione Comunale a supportare i residenti colpiti da un tragico evento che poteva avere conseguenze ben più gravi, ci chiediamo come concretamente il Sindaco Basile vorrebbe aiutare le 14 famiglie del Complesso Cores di Catarratti perché non saranno certo le parole, seppur rassicuranti, a cambiare la loro situazione”. Riteniamo, concludono Cacciotto e Gioveni, “che non ci sia più tempo da perdere e che il Sindaco unitamente alla propria Giunta Comunale, non sappiamo ancora se dimissionari o meno, passino immediatamente dalle belle parole ai fatti, ponendo in essere azioni concrete e rapide a sostegno di ben 14 famiglie che ormai da un anno vivono sulla loro pelle un vero e proprio dramma”.