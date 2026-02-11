Messina, caos camion a Contesse. Basile: “attivata un’interlocuzione diretta con RFI”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, interviene sul Cantiere di Contesse del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo. “La situazione che si è determinata con il cantiere RFI di Contesse ci pone di fronte alla necessità di agire. Ho già attivato un’interlocuzione diretta con RFI per affrontare le criticità legate alla gestione del cantiere e all’impatto sul centro abitato. Non sono tollerabili congestionamenti, traffico pesante continuo e situazioni che compromettono la vivibilità del quartiere. Ho chiesto con fermezza che venga ripristinata una gestione del cantiere compatibile con il contesto urbano, nel rispetto delle regole e degli accordi assunti”, sottolinea Basile.

“Abbiamo chiesto, ed ottenuto che alla fine dello scavo della galleria Scaletta il sito di contesse venga chiuso. Adesso esigiamo che vengano rispettati i tempi per la delocalizzazione definitiva del sito di stoccaggio, così come concordato nel 2025, e perché ogni fase dei lavori si svolga in condizioni di sicurezza, trasparenza e rispetto per i residenti”, conclude Basile.