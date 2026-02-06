Messina, Cacciotto sull’ex scuola “Nicholas Green”: “8 anni di promesse non mantenute”

“Si scrive “ex scuola Nicholas Green” si legge degrado, abbandono, promesse non mantenute in 8 anni della c.d. “amministrazione di continuità”. A Valle degli Angeli insiste un edificio ormai abbandonato da tanti e tanti anni che un tempo era una scuola intitolata a Nicholas Green, vittima a sette anni di un assassinio sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria mentre era diretto in Sicilia durante un viaggio in Italia con la famiglia”, è quanto afferma Alessandro Cacciotto, presidente della terza municipalità. “La decisione di donare i suoi organi, presa dai suoi genitori, contribuì a sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e a far aumentare gli episodi di donazione in tutto il Paese. L’immobile orami fatiscente è simbolo di degrado ed in questi anni è stato, purtroppo, solo al centro di proclami amministrativi ai quali non sono mai seguiti fatti concreti nonostante l’attuale amministrazione abbia potuto contare su fondi extra bilancio non indifferenti. Solo passerelle”, rimarca Cacciotto.

“E così negli anni Sindaco e Giunta hanno ipotizzato la nascita di un asilo comunale; si è poi paventata la possibilità di una caserma dei carabinieri. Nulla di ciò è avvenuto. Il Consiglio della Terza Municipalità in questi anni si è fatta promotrice, per quanto di competenza, di proposte e richieste totalmente disattese. A parte le reiterate richieste di bonifica e di pulizia, in diverse occasioni è stata formulata l’idea di un centro polifunzionale, sportivo e sociale in grado di fare rivivere l’intera Valle degli Angeli. Fa sicuramente specie che nonostante questa Amministrazione abbia potuto contare su tante risorse economiche extra bilancio, regionali e statali su tutte, nulla abbia fatto per restituire dignità, decoro e funzionalità ad un immobile, la cui denominazione non può passare più indifferente”, conclude Cacciotto.