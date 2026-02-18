Messina, Cacciotto sulla realizzazione di un parcheggio a Provinciale: “disinteresse da parte del sindaco”

“Uno dei problemi atavici della zona di Provinciale è certamente quello legato ai parcheggi. È del tutto singolare che questa Amministrazione Comunale ormai ai titoli di coda abbia realizzato parcheggi ovunque tranne dove probabilmente erano necessari”. E’ quanto afferma il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “In una seduta di Commissioni al Consiglio Comunale ero stato invitato per rappresentare delle criticità di viabilità e mobilità. Anche in quella occasione manifestai un pensiero comune del Consiglio della Terza Municipalità quale appunto la carenza di parcheggi a Provinciale e l’idea di realizzare attraverso l’abbattimento della massicciata di Gazzi un parcheggio che potesse dare respiro alla comunità residente”, evidenzia Cacciotto.

“Era dunque stato chiesto al Sindaco di farsi promotore di un tavolo tecnico alla presenza della Terza Municipalità, di RFI – Rete Ferroviaria Italiana, titolare dell’ area affinché si potesse dare vita al trasferimento in capo al Comune dell’ area e successivamente realizzare un parcheggio per residenti e non. Purtroppo, abbiamo riscontrato l’ assoluto disinteresse del Sindaco alla questione che invece rappresentava e rappresenta per Provinciale una vera utilità ed ovviamente ci auguriamo che la prossima amministrazione quanto prima prenda in considerazione questa idea che costituisce un’opportunità per il territorio”, conclude Cacciotto.