Messina, Cacciotto: “sindaco rimuova gru ex cantiere di via Freri, è minaccia costante”

“Giornate come quelle di giovedì sera e della scorsa notte, con vento oltre i 100 km/h, non possono non farti pensare a ciò che da anni passa per normale ma che normale non è affatto. Mi riferisco all’altissima gru che da almeno un decennio “domina” il quartiere di Provinciale e che si trova sulla testa dei messinesi nell’ ex cantiere di via Antonello Freri. Ma immaginiamo per un solo istante se, complice la raffica di vento, la gru, altissima, dovesse cadere?“. È quanto dichiarato da Alessandro Cacciotto, presidente della 3ª Municipalità di Messina.

“No, qui non si vuole fare l’uccello del malaugurio ma si vuole guardare in faccia la realtà. Sappiate che in Italia è capitato diverse volte ed anche di recente che una gru sia caduta. – prosegue Cacciotto – La vicenda dell’ ex cantiere di via Freri è si un fatto privato, caratterizzato anche da complesse vicende giudiziarie, ma che ha risvolti pubblici legati alla pubblica incolumità.

Durante questo mandato abbiamo investito del problema le Autorità competenti primo fra tutti il Sindaco. Ho scritto di mio pugno in diverse occasioni al Sindaco e non solo spiegando e rappresentando il pericolo della gru’ oltre le pessime condizioni igienico sanitarie.

Sono e siamo riusciti a “costringere” l’Amministrazione Comunale a scrivere ai privati, coloro che avrebbero titolarità dell’area ma la situazione si è arenata. I privati sembrerebbe non stiano agendo né per rimuovere la gru né per bonificare l’ex cantiere da cumuli di spazzatura che alcuni messinesi poco inclini alla pulizia gettano nell’ ex area di cantiere.

Siccome vorremmo sinceramente evitare che un giorno, speriamo MAI, tra le città in cui è caduta una gru ci sia anche Messina, egr. Sindaco, mi rivolgo a Lei, perché solo Lei ne ha il potere, non certamente un consiglio di quartiere, agisca in danno al privato come la legge prevede, rimuovendo la gru’ che si trova sulla testa dei messinesi con tutti i pericoli annessi e completi l’opera bonificando l’area dalla spazzatura.

La legge prevede la possibilità di rifarsi sul privato. Solo Lei sig. Sindaco lo può fare, nessun altro. Faccia in fretta; sarebbe un gesto di estrema responsabilità nei confronti della città che Lei dice di amare e che si appresta a far commissariare“, conclude Cacciotto.