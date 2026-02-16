Messina, Cacciotto chiede il ripristino dell’impianto di riscaldamento Liceo Emilio Ainis

Messina, Cacciotto chiede il ripristino dell'impianto di riscaldamento Liceo Emilio Ainis. Lettera al sindaco Basile ed al direttore generale Campagna

alessandro-cacciotto

Il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, in una missiva al sindaco Basile ed al direttore generale della città metropolitana Campagna chiede di “predisporre tutto quanto necessario per il ripristino e la riattivazione dell’impianto di riscaldamento presso il Liceo Emilio Ainis di Messina che da tanto tempo non funziona. Da tempo infatti alunni e personale scolastico sono costretti a svolgere le lezioni al freddo e nonostante le richieste formulate dal Dirigente Scolastico tutto è rimasto invariato. Lo scrivente ha appreso della notizia dagli organi di informazione attraverso una richiesta formulata da 70 (settanta) studenti del liceo; anche alcuni genitori si sono rivolti al sottoscritto. E’ del tutto evidente che il fatto è assai grave ed ingiustificabile se dopo tanto tempo dalle richieste tutto sia rimasto inascoltato”.

Leggi altri articoli di Messina