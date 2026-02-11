Messina, Basile tra il 44% ed il 47% dei consensi? Oteri: “sondaggio senza avversari e dettagli” | VIDEO

Negli ultimi mesi, l’argomento maggiormente trattato nelle piazze, nei bar, nei luoghi di aggregazione in generale, è stato il futuro del sindaco Federico Basile e dell’amministrazione comunale e sabato si è avuta la certezza, che a Messina, si andrà al voto in primavera. Quasi impossibile che De Luca e Basile decidano di ritirare le dimissioni ed eventualmente “ricucire” con il consiglio comunale.

Le spiegazioni di Oteri

In un video, che riportiamo in basso, il consigliere comunale della Lega, Cosimo Oteri, spiega: “c’è un sondaggio ‘segretissimo’ che darebbe il 44%-47% a Basile ma senza dati pubblici, senza avversari, senza dettagli su metodo e campione. La cosa mi rende tranquillo: quando centrodestra e centrosinistra ufficializzeranno i propri candidati a sindaco, il dato si dimezzerà”, evidenzia Oteri.