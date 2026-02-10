Messina, Basile torna sui motivi delle dimissioni: “il logoramento blocca il cambiamento, ho sopportato tanto”

“Governare significa anche riconoscere i limiti delle condizioni politiche. Quando il logoramento blocca il cambiamento, serve avere il coraggio di fermarsi”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile tornando sui motivi delle dimissioni da sindaco della città dello Stretto.

“Messina viene prima di tutto”

“Sono stato eletto con 20 consiglieri su 32, oggi sono solo 13. In questi anni ho sopportato tanto e questo logoramento non ci contente di fare quel salto di qualità che merita Messina che viene prima di tutto”, conclude Basile.