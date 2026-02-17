Messina, Basile: “risultato storico, 33 milioni di euro per le strade ed i quartieri della città”

“Oltre 33 milioni di euro per le strade e i quartieri di Messina: finanziati tutti e 4 gli interventi presentati dal Comune. Con la graduatoria pubblicata dalla Regione Siciliana per il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027, la nostra città ottiene un risultato storico: ammessi a finanziamento 4 programmi integrati di rigenerazione urbana, per un totale di 33,2 milioni di euro”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

Interventi

Gli interventi prevedono:

-Manutenzione stradale e riqualificazione degli spazi pubblici

-Riqualificazione dello spazio pubblico

-Abbattimento delle barriere architettoniche

“Promessa mantenuta”

“Avevamo annunciato nella conferenza stampa dello scorso 2 maggio alla città un piano concreto, completo di progetti esecutivi già pronti, e oggi quelle risorse sono realtà. Non si tratta soltanto di un annuncio, ma di una promessa mantenuta: la programmazione e la credibilità amministrativa fanno la differenza. Grazie agli uffici comunali per il grande lavoro svolto, che ha garantito la perfetta coerenza con i requisiti di bando e ha permesso a Messina di posizionarsi prima in graduatoria complessiva”, sottolinea Basile.