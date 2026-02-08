Messina, Basile incontra i piccoli scout del Gruppo AGESCI

“Questa mattina ho incontrato, presso l’Istituto Sacro Cuore, i piccoli scout del Gruppo AGESCI Messina 1. È stato un momento speciale: mi hanno consegnato una letterina con tante proposte per migliorare gli spazi ludici, come Villa Mazzini, Piazza San Vincenzo e Piazza Casa Pia. I piccoli scout hanno osservato con attenzione i nostri parchi e le nostre piazze“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Mi hanno raccontato che sono contenti dei miglioramenti, ma anche indignati per il danneggiamento dell’altalena a Piazza San Vincenzo.

Mi hanno chiesto di aggiungere nuovi giochi e di installare cartelli per invitare tutti a rispettare i nostri spazi pubblici. Grazie per il vostro impegno e per l’amore che dimostrate verso la nostra città: ascolterò le vostre richieste, perché insieme possiamo davvero fare la differenza”, conclude Basile.