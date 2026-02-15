Messina, Basile: “è il momento di lanciare la terza fase, puntiamo ad una città più moderna e competitiva”

“Noi sappiamo, e vogliamo, parlare di contenuti. Di cosa era Messina, di cosa è diventata in questi anni e soprattutto di cosa potrà essere domani”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Abbiamo avviato un percorso di cambiamento profondo: infrastrutture, rigenerazione urbana, servizi, attrattività, programmazione strategica. Un lavoro che non è ancora concluso, ma che ha già segnato una direzione chiara. Oggi è il momento di avviare la terza fase: una nuova stagione di strategia e rilancio, per immaginare con ancora più ambizione la Messina dei prossimi anni — più moderna, più competitiva, protagonista nel contesto euromediterraneo”, puntualizza Basile.

“Il confronto politico è utile quando si fonda sulle idee. Noi continueremo a stare lì: sui contenuti, sulle soluzioni, sul futuro. Perché Messina merita visione. E merita concretezza”, conclude il primo cittadino.