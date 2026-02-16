Messina, Basile: “abbiamo pagato tutti i debiti, ridotta la Tari del 35%”

“Oggi abbiamo presentato in conferenza stampa i risultati concreti raggiunti in questi anni di impegno. Messina può finalmente guardare avanti: grazie a un percorso iniziato nel 2018, abbiamo gestito con responsabilità ogni euro delle casse comunali, pagando solo i debiti del passato e senza produrne di nuovi”, è quanto afferma in conferenza stampa a Palazzo Zanca, il sindaco di Messina, Federico Basile.

Punti chiave

-Riduzione drastica dei debiti e dei contenziosi: dal 2018 al 2025 i debiti fuori bilancio sono passati da oltre 121 milioni di euro a 10,6 milioni.

-Tari ridotta del 35%

-Città ai vertici nazionali per digitalizzazione dei servizi: più efficienza, trasparenza e semplicità per tutti.

“Percorso basato sul rigore”

“Abbiamo ripercorso un cammino avviato nel 2018 da Cateno De Luca e rafforzato dalla mia amministrazione. Un percorso basato su rigore, programmazione e innovazione, che ha permesso a Messina di uscire da una delle fasi finanziarie più critiche della sua storia. Non abbiamo solo gestito l’emergenza, ma costruito basi solide per il futuro e abbiamo chiuso i conti con il passato, costruendo il futuro che la nostra città merita! Infine come ogni settimana registriamo una nuova adesione al nostro progetto di buona amministrazione: diamo un caloroso benvenuto a Gabriele Arcovito. Messina continua a scegliere il cambiamento, passo dopo passo, con visione e concretezza”, conclude Basile.