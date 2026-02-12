Messina, avviso per la presentazione delle domande di utilizzo della Piscina Cappuccini

Il Comune di Messina rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione per l’utilizzo della vasca esterna della Piscina Cappuccini per l’anno 2026. Possono partecipare società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni e discipline associate al CONI, in via prioritaria. Le domande devono essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante, corredate di copia del documento d’identità e della polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni.

Gli spazi possono essere richiesti dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle 22.00, indicando giorni, orari e corsie desiderate. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 20.00 del 20 febbraio 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it, indirizzate al Dipartimento Servizi alla Persona e/o alla Messina Social City. Decorso il termine, le domande saranno esaminate per una corretta programmazione dell’utilizzo dell’impianto, e i piani verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente con atto dirigenziale. Le assegnazioni saranno vincolanti e non potranno essere modificate rispetto a giorni, orari o spazi concessi. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 24/04/2018. I dati forniti saranno trattati secondo il GDPR 679/2016 e le norme sulla privacy vigenti, esclusivamente per finalità connesse alla gestione amministrativa della procedura. Il Comune di Messina si riserva la facoltà di revocare o prorogare l’avviso qualora necessario.