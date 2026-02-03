Messina, avviati i lavori sui versanti di San Michele e Curcuraci

“Oggi abbiamo compiuto un altro passo importante per la sicurezza della nostra città! Insieme all’assessore Francesco Caminiti e all’assessore Massimiliano Minutoli, abbiamo consegnato ufficialmente i lavori per la messa in sicurezza dei versanti lungo le strade S. Michele-Portella Castanea e Curcuraci-Faro Superiore. Un intervento del valore di 500.000 €, finanziato per affrontare i danni causati dagli incendi del 2023”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

Da oggi, il cantiere avrà una durata prevista di 120 giorni per restituire piena sicurezza a chi percorre queste arterie collinari: pulizia e rimozione degli alberi pericolanti, consolidamento dei blocchi rocciosi, posa di geocompositi antierosivi per stabilizzare il terreno, ripristino dei tradizionali muretti a secco. Siamo impegnati ogni giorno per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela di tutti noi. La cura del territorio è la base su cui costruire il futuro di Messina”, conclude Basile.